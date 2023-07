Si cercano comparse a Biella, casting al Chiostro San Sebastiano

Per una serie Internazionale prodotta da Viola Film S.r.l, si cercano comparse e figurazioni speciali. Le riprese sono previste da metà settembre ai primi di novembre 2023 in Piemonte, soprattutto a Biella e provincia e Torino e provincia per una o più giornate di lavoro.

Per Biella le riprese sono previste da metà settembre fino ai primi di ottobre 2023Si cercano come

COMPARSE:- Donne e uomini maggiorenni di età compresa tra i 18 e 75 anni.- Donne e uomini maggiorenni di età compresa tra i 18 e 65 anni di origine asiatica e di origine africana.

Si cercano, inoltre, FIGURAZIONI SPECIALI di età compresa tra i 18 e 75 anni che parlino in inglese o tedesco. Trattandosi di una serie in costume, ambientata nell’Ottocento, è preferibile:- Per le donne: capelli medio lunghi, NO meches, NO colori moderni come Blu, Viola ecc…, NO doppio taglio;- Per gli uomini: capelli medio lunghi, NO capelli rasati, NO doppio taglio, sì baffi e barba, Disponibilità a tagliare o modificare capelli e barba;- Per tutti: NO tatuaggi visibili su mani, collo, braccia e viso, NO sopracciglia depilate o tatuate.

I candidati possono presentarsi al Casting in presenza a BIELLA i giorni 21/07/2023 e 22/07/2023 dalle ore 10 del mattino alle ore 17. In via Quintino Sella 54/b cap 13900, Biella, presso Chiostro di S. Sebastiano, piano terra.Chi fosse impossibilitato a partecipare al casting in presenza a Biella in tale date, potrà inviare la propria candidatura all'indirizzo mail a leviscasting2023@gmail.com

IMPORTANTE: in oggetto alla mail indicare se residente o domiciliato a BIELLA e provincia o TORINO e provincia.

Allegare:3 foto ATTUALI, primo piano, piano intero e profilo (NO foto di gruppo, NO con cappelli, NO con occhiali da sole)Indicare- Età- Taglia di giacca e pantalone- Altezza- Recapito telefonico- Città di residenza o domicilio- Se in grado di parlare inglese o tedesco, indicando il livello- Indicare eventuali giorni non disponibili nei mesi di ripresa. La ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti o domiciliati in Piemonte.

Il lavoro regolarmente retribuito.Casting a cura di Leucotea Monti e Valentina Ciminelli