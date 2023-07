Rifacimento della roggia di via Italia, Busancano e Burcina: Biella si aggiudica 5 milioni, FOTO

La notizia è arrivata negli uffici comunali nei giorni scorsi e oggi lunedì 17 luglio è stata resa ufficiale in una conferenza stampa: a Biella arriveranno 5 milioni per il rifacimento della roggia di via Italia, Busancano e Burcina grazie a un bando nazionale sul dissesto idrogeologico.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Claudio Corradino, ma a entrare nel dettaglio è stato il vice sindaco Giacomo Moscarola. "Queste somme sono particolarmente importanti per questa Amministrazione - dichiara Corradino - perché strategiche nel raggiungimento di alcuni punti chiave della nostra campagna elettorale, in particolare il rifacimento del centro cittadino e di via Italia”.

"Non nascondo che è una soddisfazione anche personale- commenta Moscarola - perchè in prima battuta non ce l'avevamo fatta perchè non siamo rientrati tra i finanziati, ma eravamo stati ammessi. Ora la graduatoria è stata fatta scorrere, e anche noi abbiamo ottenuto i nostri 5 milioni che avevamo chiesto per i nostri progetti".

Di che cosa si tratta? Al momento è stato fatto solo uno studio di fattibilità, ma per quanto riguarda via Italia è interesse del Comune la messa in sicurezza della roggia che scorre sotto la via e la sistemazione della pavimentazione ora in cattivo stato. In tutto 3 milioni di euro in questo caso il finanziamento ottenuto.

Scende a 1 milione 650 mila euro il finanziamento per la sistemazione della Busancano a Oropa: "In questo caso il valore dell'intervento sarà duplice - spiega Moscarola - : sarà messa in sicurezza la Busancano per sistemare i fenomeni franosi che hanno interessato la zona, e una volta che sarà resa transitabile renderà meno costoso l'intervento per la sistemazione della funivia perchè sarà più facile trasportare i materiali utili per il cantiere".

Si ferma a 350 mila euro il finanziamento per la sistemazione del parco Burcina relativi al recupero di alcune zone dell'area verde in cui si era verificata tutta una serie di frane.

"E' un importante risultato che testimonia innanzitutto l’accresciuta competitività dei nostri uffici nella partecipazione ai bandi nazionali - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - . Questo assetto della nostra organizzazione, con la divisione del settore Lavori Pubblici in Opere Pubbliche e Manutenzione, rappresenta un sacrificio per noi amministratori. Abbiamo investito risorse di tempo per formare dei dipendenti e abbiamo allocato capitale umano per progetti che si vedranno fra qualche anno, a scapito della manutenzione ordinaria i cui risultati sono tangibili nell’immediato, ma crediamo che questa sia il modo più serio per amministrare anche se elettoralmente meno efficace. Le amministrazioni che hanno gestito l’ultima fase dello sviluppo della città di Biella - prima dell’arretramento economico e demografico portato principalmente dalla globalizzazione e la riduzione delle quote di mercato delle aziende tessili biellesi - hanno applicato una forte forza centrifuga alla nostra città, in particolare modo con i nefasti interventi degli Orsi, il mercato in P.za Falcone, l’ospedale a Ponderano, l’università quasi a Occhieppo Inferiore nonostante la presenza di magnifici palazzi in disuso nel borgo storico. A noi è toccato il difficile compito di porvi rimedio".

"Era fondamentale sistemare la Busancano - dichiara l'assessore alla Montagna Barbara Greggio - prima di tutto per andare incontro alle necessità del Soccorso Alpino nel momento in cui devono raggiungere determinati punti per andare in aiuto alle persone, e in secondo luogo per il turismo. I dati in Piemonte e a Biella, in particolare a Oropa in questi ultimi mesi sono in crescita, e dobbiamo cercare di farli aumentare ancora di più. E per quanto riguarda via Italia, è il primo punto di riferimento anche in questo caso per chi arriva da fuori, e dobbiamo quindi cercare di renderla più accogliente, farla tornare il salotto della città".