Biella ricorda Borsellino a 31 anni dalla strage, l'appello di Filoni: “Si faccia luce su via D'Amelio e agenda rossa” FOTO

“Chiedo al Governo che, a distanza di 31 anni, si possa fare finalmente luce sulla Strage di via D'Amelio, insieme alla magistratura, e riportare quell'agenda rossa che ancora oggi non si capisce dove sia finita. Si istituisca anche una commissione d'inchiesta parlamentare perchè sono troppi anni che se ne parla”. A lanciare l'appello il sindaco di Mongrando e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Antonio Filoni nel corso dell'odierna cerimonia di commemorazione, tenutasi sotto i portici di Palazzo Oropa, a Biella, alla presenza di amministratori locali, associazioni, cittadini, forze dell'ordine, istituzioni e autorità civili.

Tutti uniti nel celebrare e mantenere limpida la figura del giudice Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992, assieme agli uomini della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Ancora una volta, il Biellese dimostra estrema sensibilità sui temi della giustizia e della legalità, come sottolineato dallo stesso Filoni: “Siamo qui per ricordare tutte le vittime della mafia, non dimentichiamo mai nessuno di loro. Continuiamo a portare avanti l'insegnamento di Borsellino: sia sempre vivo dentro ognuno di noi e venga trasmesso alle nuove generazioni. Questo è il nostro compito: entrare nelle scuole, trasmettere la cultura della legalità e collaborare sempre, tutti i giorni, con le forze dell'ordine”.

Nel suo intervento il primo cittadino di Biella Claudio Corradino ha ricordato come “i sindaci sono il baluardo del territorio e i custodi della memoria che ogni anno testimoniano con la loro presenza il sacrificio ultimo di un uomo che ha lasciato dietro di sé una lezione profonda”.

Per il prefetto Silvana D'Agostino mai come oggi c'è bisogno “di una rigenerazione civile e di cultura. Non solo a scuola ma anche nella società civile”. Di coscienza ha parlato il consigliere provinciale, nonché assessore del comune di Valdilana Carlo Grosso. Poi l'annuncio, a sorpresa: “Il prossimo 30 novembre - spiega - verrà intitolata a Emanuela Loi la scuola primaria di frazione Ronco. Un ulteriore passo dopo l'intitolazione a Falcone e Borsellino dell'istituto secondario”.

Ha preso la parola anche il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “Mai arretrare sul regime del 41 bis, strumento ancor più efficace delle commissioni d'inchiesta, proprio per onorare al meglio la memoria di Falcone e Borsellino”.

Struggente, infine, il momento in cui gli amministratori locali si sono alternati al microfono per leggere le parole di Falcone e Borsellino, unita all'emozionante esibizione artistica di Eleonora Frida Mino che ha trattato la tragica vicenda di Emanuela Loi, la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio nella sanguinosa strage di via D'Amelio. Un momento toccante capace di commuovere l'intera platea.