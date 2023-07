Ance Biella: il convegno sul nuovo Codice dei Contratti, con uno sguardo imprenditoriale

Il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Biella, vi invita a partecipare al convegno di mercoledì 26 luglio, per osservare da più vicino le nuove dinamiche contrattuali, con uno sguardo rivolto alle imprese e agli imprenditori.

L’incontro avrà inizio alle ore 14:00 e si concluderà alle 17:30, presso Palazzo Gromo Losa, in Corso del Piazzo 22/24 Biella.

Programma:

Ore 14:00, Registrazione partecipanti;

Ore 14:15, Saluti e Apertura lavori - Andrea Bonifacio;

Ore 14:30, Il Nuovo Codice dei Contratti: il punto di vista delle imprese - Angelica Donati;

Ore 15:00, Il Nuovo Codice dei Contratti: analisi delle novità - Rosario Scalise;

Ore 15.30, Coffee Break;

Ore 15:45, Il Nuovo Codice dei Contratti: Il punto di vista dei R.U.P. - Antonino Salamone;

Ore 16:15, Il Nuovo Codice dei Contratti: Il punto di vista dell’imprenditore - Mauro Piras,

Ore 16:45, I nuovi Schemi Tipo di Garanzie e Polizze per Appalti Pubblici - Alessandro Reategui;

Ore 17:00, Dibatto e conclusioni - Andrea Bonifacio.

Relatori:

Andrea Bonifacio: Presidente Ance Biella; Ex Vice Presidente Nazionale Ance Giovani; Componente della Giunta Nazionale di Ance; Vice Presidente di Ance Piemonte e Titolare dell'impresa di famiglia "Bonifacio Costruzioni Generali", con sede a Candelo.

Angelica Donati: Presidente di ANCE Giovani Nazionale. Imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, è responsabile Sviluppo del Business per Donati SpA e CEO di Donati Immobiliare Group. Fa parte del Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio economico e sociale "Riparte l'Italia". Collabora come editorialista con Forbes, AGI e Property Week. Dall'aprile del 2023 è membro del Consiglio di Amministrazione di Terna.

Rosario Scalise: Avvocato esperto in materia di appalti pubblici con studio in Aosta e Milano. Già tecnico di cantiere, RUP, DL, CSE. si occupa di appalti pubblici dal 1990. Consulente Ance Biella, Ance Alessandria e Confindustria VDA. Supporto al RUP per enti pubblici sul territorio nazionale. Blog: www.avvocatodicantiere.it

Antonino Salamone: Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella. Fa parte dei 1000 esperti PNRR selezionati nel 2021 per l'assistenza tecnica alle amministrazioni locali. Opera per la Regione Lombardia.

Mauro Piras: Imprenditore nel settore delle costruzioni. Coordinatore commissione Referente Opere Pubbliche di ANCE Piemonte e componente della segreteria Nazionale ANCE per le OO.PP. Presidente Cassa Edile VCO. Vicepresidente di Confindustria VCO

Alessandro Reategui: Broker assicurativo; Amministratore delegato della società di brokeraggio assicurativo Bi Broker. Srl Consulente assicurativo Ance Biella. Membro della Giunta Esecutiva di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazioni).

Gli organizzatori vi attendono numerosi.