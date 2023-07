A Ivrea l'addio del vescovo emerito Luigi Bettazzi, il ricordo del parroco Lodovico De Bernardi

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho incontrato Monsignor Luigi Bettazzi nel corso di una una funzione. Era vicino a me, mi guarda con i suoi grandi occhi azzurri e mi chiede assistenza per un momento. Avevo da anni letto i suoi interventi, ascoltato omelie, sentito conferenze e ora il grande personaggio, anziano, era lì a chiedermi una mano: che sorpresa bellissima, provvidenza! Ben volentieri lo aiuto. Mentre andavamo in sacrestia, scambio quale parere prezioso sulla chiesa e altro: insegnamenti lucidissimi, concreti e granitici.

Così, da un piccolo gesto, ho potuto chiederli quello che da molto tempo avrei desiderato sapere e non pensavo nemmeno più di potergli “carpire”. Il Signore sa creare dei doni inaspettati con grande semplicità ! Questo il mio semplice ricordo, riconoscente, come per ogni pastore che ci viene donato. Chiediamo allo stesso Signore Gesù che questo Vescovo, appassionato di umanità, di riforma ecclesiale, di politica, di pace, possa ora continuare il suo viaggio in paradiso.

Soprattutto chiediamo al Signora che, in mezzo a mille contraddizioni dentro e fuori questa Chiesa, possiamo riscoprire la santità: essere discepoli sinceri, entusiasti, coerenti e sorridenti. Il mondo ha bisogno di questo “tipo” di pace della quale era appassionato testimone mons. Luigi Bettazzi”.

