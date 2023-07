Da ieri fino al 22 luglio, per il secondo anno, De Mori è tornato su Canale 5 con uno spot molto speciale all’interno di Paperissima Sprint.

Tutte le sere dalle ore 20.35 De Mori sarà sul programma delle reti Mediaset.

"L'anno scorso è andata molto bene - commenta Simone De Mori - e questo anno replichiamo per comunicare quello che è il nostro brand e per andare anche oltre, per fare conoscere i nostri prodotti anche fuori dall'Italia".