“Pedala con noi” in pista con il gruppo di Santhià del Fondo Edo Tempia

Dopo le corse e le passeggiate, a Santhià è il momento di tirare fuori le biciclette per rispondere all’appello del Fondo Edo Tempia: “Pedala con noi” è il titolo dell’iniziativa che il gruppo di volontarie e di volontari attivo in città propone per giovedì 20 luglio. Sarà l’occasione per una passeggiata ciclistica in compagnia ma anche per fare beneficenza: saranno infatti raccolte offerte per sostenere le attività sul territorio dell’associazione che si occupa di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Il programma della serata prevede il ritrovo alle 20 in piazza Aldo Moro, tutti in sella alla bici. Alle 20,15 si parte per un giro facile e adatto a qualunque grado di allenamento attorno a Santhià con arrivo in corso Sant’Ignazio nel cortile delle scuole medie. Qui, insieme alla premiazione, sarà l’occasione per un piccolo ristoro per rinfrescarsi e rifocillarsi. Collaboreranno all’iniziativa il Vespa club di Santhià, l’Avis, il Gruppo volontari soccorso e la Famija Santhiateisa. In regia ci sono il coordinatore del gruppo volontari del Fondo Stefano Cavagnetto e il referente per le attività sportive Angelo Cappuccio.

A Santhià la sede del Fondo Edo Tempia è in via Matteotti 66, aperta il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 con le volontarie e i volontari pronti a prenotare le visite di prevenzione: in città sono disponibili gli ambulatori per le visite di prevenzione al seno, per il controllo dei nei e il prelievo del Psa per la prevenzione del tumore della prostata, a disposizione dei maschi che hanno compiuto cinquant’anni.