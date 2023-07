Calcio, tris d'assi alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 rende noto che i giocatori Lorenzo Ranotto, Stefano Vanoli e Miguel Damas Lopez vestiranno ufficialmente la maglia blucremisi anche nella stagione 2023/24.

Dopo un campionato disputato in maniera superba ed essere stati dei punti di riferimento per ogni singolo giocatore più giovane, i tre tenori di centrocampo sposano nuovamente il progetto del Club e, anche nella stagione che sta per iniziare, saranno i cardini della rosa blucremisi di mister Davide Ariezzo. Stefano Vanoli e Miguel Damas, entrambi classe 1995, sono due centrocampisti dotati di un’incredibile tecnica e una visione di gioco innata tanto che non passa azione di gioco che il pallone non transiti tra i loro piedi fatati.

Una volta entrati in possesso della sfera riescono a disegnare traiettorie millimetriche ed innescare gli inserimenti dei loro compagni con estrema semplicità e naturalezza. Per la categoria di Promozione risultano essere entrambi due giocatori di altissimo livello. Affidare nuovamente le chiavi del nostro centrocampo a due “maestri” del settore come Vanoli e Damas, è per noi motivo di grande orgoglio.

Lorenzo Ranotto, classe 1996, è un giocatore “tutto-fare”. Nato inizialmente come centrocampista centrale, è stato poi spostato di qualche metro per ricoprire il ruolo di mezzala e, da qualche stagione, è diventato un formidabile terzino ambidestro in grado di ricoprire tale posizione con molta disinvoltura. La grinta, la tenacia, la duttilità, la fisicità, ma soprattutto la sua leadership, permettono a Ranotto di essere inserito tra i giocatori più completi e temuti della categoria. Ottimo conoscitore delle dinamiche e dell’ambiente blucremisi, Ranotto resta la guida adatta per la stagione prossima insieme ai suoi compagni più esperti.