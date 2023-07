Biella Rugby, arriva Emanuele De Lisa: rinforzerà la prima linea

Proveniente dal massimo campionato italiano, il pilone Emanuele De Lise, andrà a rinforzare la prima linea di Biella Rugby durante la prossima stagione. Nato ad Ivrea il 27.12.1992, ha iniziato la sua carriera sportiva ovale nel club eporediese e ne ha onorato i colori fino alla stagione 2017/2018. Ha assaporato un campionato nella serie superiore vestendo la maglia del VII Rugby Torino per poi fare ritorno nella sua città di origine ed aiutare il suo club del cuore ad ottenere la promozione in Serie B. De Lise, 176 cm per 110 kg, ha disputato l’ultima stagione nella massima serie con il Cus Torino, realizzando 815’ di gioco.

Le parole del giocatore: “Da sempre punto alla mia crescita personale e professionale, ho scelto Biella perché ho la certezza che il club gialloverde mi permetterà di continuare a perseguire ed affinare questo obiettivo che tanto mi sta a cuore. Ho percepito grandi ambizioni per la prossima stagione, che sarà sicuramente impegnativa, ma allo stesso tempo, sono sicuro sarà altrettanto soddisfacente”. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Un ottimo pilone, in grado all’occorrenza di ricoprire anche il ruolo di tallonatore, ma è soprattutto un ottimo pilone sinistro. Ha giocato per tutta l’ultima stagione con Cus Torino facendosi notare soprattutto in mischia chiusa e in difesa. Personalmente avevo avuto la fortuna di conoscerlo ad Ivrea qualche tempo fa e ne avevo immediatamente riconosciuto il potenziale che ora è sbocciato. Non vediamo l’ora di accoglierlo in squadra. Abbiamo aspettative altissime”.