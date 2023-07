Fondo Edo Tempia, Giuseppe Tipaldo nuovo ospite della rassegna Librarsi

Giuseppe Tipaldo è l’ospite, martedì 25 luglio, del secondo appuntamento di quest’anno della rassegna Librarsi, ideata dall’associazione Far Pensare-Emanuele Lomonaco e dal Fondo Edo Tempia e giunta alla seconda edizione. Docente di sociologia all’Università di Torino, Tipaldo presenterà l’ultimo saggio che ha scritto e pubblicato, “La società della pseudoscienza”, un tema che ha affrontato l’anno scorso a Novara sul palco dei Ted Talks ospitati da quella città.

Già autore per la radio e blogger per Il Fatto Quotidiano, nel libro approfondisce il tema dell’influenza delle cosiddette fake news, le notizie false che si diffondono e prendono piede anche su temi medici e sanitari dal caso Bonifacio di mezzo secolo fa (un veterinario che promosse una cura inefficace contro i tumori) fino ai recenti timori e rifiuti dei vaccini. A guidare la conversazione, che inizierà alle 18 nel giardino del Fondo Edo Tempia di via Malta 3, sarà Francesco Leone, responsabile di oncologia dell’Asl di Biella e presidente dell’associazione Far Pensare.

Interverranno la vicepresidente Patrizia Tempia, che è anche direttrice della psicologia ospedaliera dell’azienda sanitaria locale, e la presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini. L’ingresso è libero e per i partecipanti sarà a disposizione un rinfresco. In caso di maltempo, l’incontro si sposterà nella sala convegni del Fondo Edo Tempia, sempre in via Malta 3.