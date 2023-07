Martedì 18 luglio, alle 20.30, con il patrocinio del Comune, si terrà presso il Salone della Biblioteca di Mongrando (in Via Roma 40) la presentazione del libro “Cuore di carta” di Marta Belliero, insegnante biellese con la passione per la danza e la scrittura. La stessa racconterà questa sua prima fatica letteraria.