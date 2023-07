Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei segnalare, in modo che si intervenga a ripristinarlo, che il percorso ciclopedonale lungo il torrente Cervo da Tollegno al ponte di Lorazzo Inferiore è interrotto e pertanto non transitabile per la caduta di 3 grossi alberi che impediscono il passaggio di biciclette”.