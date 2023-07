Anffas, tornano i soggiorni estivi per i ragazzi dopo 3 anni di stop Covid

Dopo tre anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripresi quest’anno i soggiorni estivi per i ragazzi dell’Anffas. Dal 5 al 14 luglio due gruppi si sono recati nel Riminese per dieci giorni di vacanza al mare. Il primo gruppo a Bellaria, all’hotel “Novella”, ha passato una vacanza di mare, buon cibo e divertimento accompagnati da giovani operatori e alcuni volontari. Un altro gruppo invece è stato a Igea Marina in una struttura attrezzata, dove tutti si sono dilettati in spiaggia e con lunghe passeggiate.

“Era necessario riprendere queste esperienze. Tutti i ragazzi si sono divertiti tantissimo, nonostante le difficoltà organizzative è stata una esperienza indimenticabile - spiega Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas Biellese -. Un grazie a tutti gli operatori, in particolare a Mara Scantamburlo, che ha coordinato i soggiorni”.