A Candelo 80 carte solidali per aiutare le famiglie in difficoltà

Nel mese di luglio, al comune di Candelo, sono state assegnate dall’Inps 80 carte solidali per acquisti di beni di prima necessità o carta risparmio.

“La carta risparmio spesa è una carta di pagamento elettronica prepagata del valore di 382,5 euro – spiega il sindaco Paolo Gelone - Viene rilasciata tramite Poste Italiane con una Postepay, alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro. Può essere usata solo per acquistare i beni di prima necessità (alimentari). Viene anche chiamata carta solidale per acquisti; i beneficiari della misura non devono presentare domanda ma, se in possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del decreto (iscrizione nell’Anagrafe comunale e ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro) vengono inclusi da INPS in appositi elenchi elaborati secondo vari criteri di priorità. Il Comune invia ai beneficiari le lettere di assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio”.