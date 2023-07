M5S, al convegno del 20 luglio di Roppolo un'originale sperimentazione a rifiuti zero

Riceviamo e pubblichiamo:

“In occasione dell’incontro sull’inceneritore del 20 luglio, alle 18 alla Fondazione Bricherasio di Roppolo, sarà organizzato anche un apericena a rifiuti zero e plastic free in coerenza con gli obiettivi degli organizzatori. Oltre a opporsi all’inceneritore di Cavaglià il Movimento 5 Stelle biellese, insieme a Movimento Valledora, Legambiente, Movimento Lento e alcuni Comuni, intende dimostrare come sia possibile ad ogni livello ridurre i conferimenti in discarica e negli impianti di termovalorizzazione. In ossequio alla gerarchia europea sui sistemi di trattamento dei rifiuti si può puntare, nell’ordine, su riduzione a monte dei rifiuti, rituilizzo, riciclaggio di materia.

E’ possibile farlo anche a partire dai comportamenti individuali o appunto da eventi come il rinfresco del 20 luglio. Si tratterà quindi di un’esperienza concreta che coinvolgerà i partecipanti. Sarà bandita la plastica di ogni genere negli imballaggi, le bottiglie delle bevande saranno di vetro e quelle per l’acqua riutilizzabili in quanto riempite di acqua di fonte. Saranno ammessi in piccole quantità sono materiali facilmente riciclabili come carta, cartone e vetro. Non ci sarà quindi il contenitore per i “rifiuti non riciclabili” e nemmeno quello per la plastica.

I partecipanti dovranno dotarsi di piatto, bicchiere, posate riutilizzabili e tovagliolo di stoffa. Un cambio radicale di prospettiva come radicali devono essere le azioni che a ogni livello occorre mettere in campo per contrastare la crescita illimitata dei rifiuti e lo sconvolgimento climatico. Ricordiamo che i relatori saranno il consigliere regionale del M5S Sean Sacco, Ettore Macchieraldo (Legamebinte e Movimento Lento), Anna Andorno (Movimento Valledora), Antonio Filoni (Verdi-Sinistra Italiana), Gigi Bondonno (sindaco di Alice)”.