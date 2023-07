A Gaglianico si ricordano le vittime del genocidio di Srebrenica FOTO

Ieri pomeriggio a Gaglianico si è svolta la commemorazione per ricordare le vittime del genocidio di Srebrenica, uno degli eventi più tragici della storia moderna. Nel luglio 1995, le forze serbe hanno preso il controllo della città di Srebrenica, che era stata dichiarata "zona protetta" dalle Nazioni Unite. Ciò ha portato all'uccisione di circa 8.000 civili musulmani uomini, donne e bambini. Essi furono prelevati dalle loro case e uccisi in modo brutale.

“Questa tragedia ha avuto conseguenze a lungo termine sulla politica e la cultura della regione e ha lasciato cicatrici profonde nella società bosniaca. Ma oggi, ci riuniamo qui per onorare la memoria di coloro che sono morti e per riaffermare il nostro impegno per la pace e la giustizia in tutto il mondo – spiegano dall'Associazione Culturale Bosniaca Biella - Come comunità globale, dobbiamo impegnarci a lavorare insieme per prevenire future atrocità e per costruire un mondo in cui tutte le persone siano trattate con uguaglianza e rispetto. Dobbiamo impegnarci a combattere l'odio e la discriminazione e a promuovere la tolleranza e l'accettazione. Oggi, siamo qui uniti alla comunità bosniaca e a tutte le persone di buona volontà nel ricordo di coloro che sono stati uccisi a Srebrenica. Che le loro anime riposino in pace e che la loro morte non sia mai dimenticata. Vogliamo porre le più sincere gratitudini a tutti gli ospiti e ai partecipanti che hanno ritagliato il proprio tempo per partecipare a questo evento. In una società come quella odierna, frenetica e caotica, poter ammirare numerose persone venute da diverse regioni dell’Italia e non sono dal biellese ci riempie il cuore. Un sincero grazie ai nostri ospiti: Roberta Biaggiarelli (artista multidisciplinare e attivista); Paolo Maggia (Sindaco di Gaglianico); Dag Đumruzkčić (Console generale di Milano della bosnia erzegovina); Dott.ssa Monica Mirani (funzionario assistente sociale della prefettura) che sostituisce il prefetto Silvana d’Agostino; Ahmed Tabaković (Imam principale della CIBI); Don Paolo (Parrocco della chiesa gaglianico); Nedim Arnautović (Associazione “nema problema” da bologna); Rita De Lima (Associazione Pericle da Biella); Tasin Mandžuka (Presidente Džemat “Ital-Bosna” dalla Val Camonica). Ha moderato: Dott. Almir Salihovic (Presidente Associazione Culturale Bosniaca ODV - EST 2004). Che Dio ci protegga dal male e ci porti sulla retta via”.