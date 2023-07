Forza Italia, Tajani eletto segretario: al Consiglio nazionale anche i biellesi Pichetto, Pella e Fenoglio FOTO

Un momento storico per il percorso di Forza Italia dopo la scomparsa del suo fondatore il Presidente Silvio Berlusconi. A Roma nella giornata di sabato 15 luglio si è svolto il consiglio nazionale, evento in cui è stato affidato al Ministro, Antonio Tajani, l’incarico di Segretario nazionale fino al futuro congresso previsto per l’autunno 2024 e approvato il nuovo statuto del Partito.

Tra i 184 consiglieri delegati (tra dirigenti provinciali, regionali, parlamentari e ministri) confluiti da tutta Italia, erano presenti anche i rappresentanti biellesi quali il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, l’ On. Roberto Pella e il Coordinatore provinciale Alberto Fenoglio.

All’evento è intervenuto anche il Presidente del Partito Popolare Europeo, Max Weber che ha riconosciuto l’importanza politica di Forza Italia all’interno della grande Famiglia politica del PPE. Il Segretario nazionale Tajani, eletto all’unanimità, ha ricordato che Forza Italia è partito di lealtà, serietà e responsabilità al servizio del Governo e dei cittadini.

Ha ribadito i principi dei valori fondamentali di Forza Italia tra i quali il garantismo, elemento fondamentale in materia di Giustizia, figlio della cultura giuridica del Paese. Ha inoltre posto l’attenzione su importanti sfide quali la produttività e la competitività contro la pesante inflazione, la promozione delle imprese, la riduzione gli oneri burocratici, attuare una riforma della Giustizia civile “ lumaca “ che costa il 3% del PIL.

E poi ancora l’abbattimento del cuneo fiscale, l’ attenzione allo stato occupazionale e retributivo delle donne, nonché il tema dell’Ambiente con l’importante ruolo dell’ agricoltura alle politiche a favore delle Famiglie. Al Segretario Antonio Tajani auguriamo un buon lavoro !