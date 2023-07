Vini e prodotti Campani al Symposium FOTO

Piacevole ed interessante serata di venerdì all'Enoteca Symposium Wine Training di Chiavazza dove il sommelier Maurizio Mazzuchetti coadiuvato dalla moglie Milly hanno proposto per l'evento degustativo sulla regione Campania 3 vini autoctoni: Falanghina, Greco di Tufo, Coda di Volpe, in abbinamento con Zizzona di Battiglia e salamini di bufalo che hanno allietato la serata ai commensali presenti.

Il prossimo evento sará una sorpresa a tutto mare che si terrá a fine luglio con crudité di pesce e con equilibrati vini in abbinamento. Si ricordano gli orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato dalle 18 alle 22 mentre gli altri giorni solo per gruppi prenotati. Per info: 015 0155072, 335 5982038 o sywinetr@gmail.com