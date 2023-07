Accademia Piemonte: a Torino la seconda tappa del “roadshow” di presentazione

Si è svolto giovedì 13 luglio a Torino nella sede dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, il secondo evento del roadshow di presentazione della “Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs”.

L’obiettivo degli incontri è illustrare alle imprese piemontesi le opportunità offerte dall’Academy per la filiera Tessile Abbigliamento Moda e Green Jobs e, più in generale, sottolineare il valore del nuovo modello delle academy di filiera.

“Abbiamo investito 14 milioni di euro in formazione di alta qualità e nelle Academy di filiera in Piemonte per consentire ai lavoratori di acquisire le competenze utili alle imprese. Ho pensato le Academy per abbattere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro" ricorda Elena Chiorino, Assessore Regionale al Lavoro e Formazione.

"I corsi, costruiti sulle necessità occupazionali, forniscono agli allievi tutti gli strumenti per essere assunti - aggiunge il presidente Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte -. Il modello è vincente: ad oggi, i corsi conclusi ci hanno restituito il 100% di corsisti assunti. Sosteniamo il saper fare dei nostri giovani a cui viene data l'opportunità di un futuro lavorativo qualificante. Al tempo stesso diamo maggiore energia alle nostre eccellenze del Made in Italy”.

Roberta Seno, direttore Associazione Scuole Tecniche San Carlo, aggiunge: “Sono lieta dell'evento che ci ha onorato della presenza dell'Assessore Chiorino e del Presidente Cirio, spero che sia emerso il contenuto centrale che volevamo trasmettere alle imprese e alle associazioni di imprese presenti: che è possibile realizzare percorsi virtuosi tra pubblico, Agenzia Piemonte Lavoro, privato, Imprese e Agenzie Formative; che questa sinergia consente di realizzare risultati validi per le imprese e per le persone che cercano un'occupazione; e che le Agenzie Formative Piemontesi hanno dotazioni laboratoriali in grado di formare persone pronte ad entrare nel mondo del lavoro”.

Ad introdurre l’incontro, oltre ai saluti iniziali di Fabrizio Berta, direttore generale Cnos Fap Piemonte, ente capofila dell’Academy di filiera per la mobilità sostenibile integrata e innovativa di Torino, è intervenuto Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella, ente capofila di Accademia Piemonte, che ha sottolineato i numeri dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs: 7 corsi attivati per disoccupati, con 3 aziende e 94 allievi in formazione; 11 corsi attivati per occupati, con 13 aziende e 97 allievi in formazione; 3 corsi interaziendali.

Maria Cristina Migliore e Maria Chiara Pacquola di IRES Piemonte hanno tracciato il modello degli ecosistemi formativi in Piemonte, di cui l’Academy di filiera è un ottimo esempio, sottolineando che è importante valorizzare la capacità formativa delle imprese, a partire dal fatto che nei prossimi anni il ricambio generazionale nelle imprese sarà triplicato rispetto al passato.

La capacità formativa diventa condizione, ma anche risultato di un sinergico processo di collaborazione tra attori e saperi, creando un interscambio che crea valore: l’azienda diventa attore significativo e intenzionale del processo formativo, man mano che ne percepisce l’efficacia e, parallelamente, la filiera formativa, adottando metodi di analisi del lavoro e delle competenze, avvicina la formazione al lavoro. A mettere in luce il circolo virtuoso che lega Regione, APL e imprese è stata Antonella De Salvo di Agenzia Piemonte Lavoro.

L’incontro è quindi proseguito con il racconto delle esperienze di chi ha già colto le opportunità proposte da Accademia Piemonte. Stefano Vitale di Mattioli SPA ha raccontato la propria testimonianza.

Il roadshow prosegue fino a luglio con un ricco calendario di incontri sul territorio. Ogni evento sarà un’occasione per scoprire come funziona Accademia Piemonte, perché è nata e quanto è strategica per le imprese che vogliano puntare sulle competenze delle persone: quelle già occupate, per rafforzarne le competenze, e le nuove figure da inserire in organico. Più in generale, sarà un’occasione per scoprire il valore delle academy di filiera.

Durante gli eventi saranno riportati dati, esempi e testimonianze concrete delle aziende che hanno già usufruito dello strumento, valorizzando le specificità presenti in ogni territorio.

Gli incontri sono rivolti alle imprese.

Il partenariato dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, di cui Città Studi S.p.A. è l’agenzia capofila e che rientra nel progetto regionale più ampio delle Academy di filiera volute dall’Assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino, comprende 13 agenzie formative, 40 imprese della filiera e 19 altri soggetti intesi tra associazioni datoriali, fra cui Unione Industriale Biellese, fondazioni ITS, Università, Poli di Innovazione.

Accademia Piemonte è la prima sperimentazione avviata a livello regionale di un innovativo modello formativo. L’Accademia Piemonte ha preso avvio a dicembre 2022 e le attività formative sono state avviate nel gennaio 2023.

Gli obiettivi di Accademia Piemonte sono: ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte, connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema educativo e formativo, progettare e realizzare percorsi formativi di qualità.

I corsi vengono definiti a partire da precise esigenze delle aziende con l’obiettivo di creare una formazione specifica che ha come finalità ultima l’inserimento lavorativo e il rafforzamento delle competenze degli occupati.

