Grandi successi per gli allievi di Cinzia Francesa Gherra ai Campionati Italiani di Danza Sportiva 2023 a Rimini

Sotto il bagliore dei riflettori e con grande passione per la danza, gli allievi della maestra Cinzia Francesa Gherra della scuola Intrecci D'Arte Dance hanno lasciato un segno indelebile ai Campionati Italiani di Danza Sportiva 2023 a Rimini. La loro straordinaria performance ha portato a casa numerose medaglie, dimostrando il frutto di un'intera stagione di duro lavoro e dedizione.

La coppia formata da Rachele Artuffo e Davide Spina ha brillato nella categoria 19/34 Classe B2, conquistando la Medaglia d'Oro nella specialità Liscio Tradizionale e la Medaglia d'Argento nella specialità Danze Standard. La loro grazia e la maestria nei movimenti hanno affascinato la giuria e il pubblico presente. Non da meno, la coppia composta da Cinzia Albione e Claudio Daniotti, nella categoria 55/60 Classe A2, ha ottenuto una straordinaria Medaglia d'Oro nella specialità Liscio Unificato.

Inoltre, hanno raggiunto un onorevole quinto posto nelle Danze Standard, dimostrando la loro abilità e precisione. La coppia formata da Adele Zanlorenzi e Piero Zerbola ha invece conquistato la Medaglia di Bronzo nella specialità Liscio Tradizionale, nella categoria 55/60 Classe B3. La loro performance elegante e coinvolgente ha lasciato il segno nella competizione. La maestra Cinzia Francesa Gherra è estremamente orgogliosa dei risultati straordinari raggiunti dai suoi allievi. Questi successi rappresentano il coronamento di una stagione intensa, caratterizzata da allenamenti impegnativi e dedicati alla perfezione dei movimenti.

La palestra di Biella, situata in via Pietro De Mosso, è stata la sede di questi allenamenti, diventando il luogo dove sono stati forgiati campioni di danza. La danza sportiva rappresenta un modo meraviglioso per esprimere se stessi attraverso il movimento e la musica, e la scuola Intrecci D'Arte Dance offre un ambiente stimolante e professionale per coloro che desiderano intraprendere questo percorso. Non perdete l'opportunità di unirvi a loro e scoprire il magico mondo della danza sportiva.