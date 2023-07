Graglia, stasera concerto per pianoforte alla Cà di Celeste e di Rosa

Concerto per pianoforte questa sera, sabato 15 luglio, a Graglia, alle 21 alla Cà di Celeste e di Rosa (Via del Canale 3), organizzato in colloborazione con l’Unitre di Torino.

Si tratta di un concerto-lezione si intitolato "Trofeo André Campra - Dalla Francia alla Russia fra Otto e Novecento", a cura del Maestro Pasquale Belmonte, che sfoglierà pagine pianistiche di Eric Satie, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Piotr Ilic Ciaikovski, Alexander Scriabine e Vladimir Rebikov.

CHI ERA ANDRÉ CAMPRA? Nato ad Aix–en Provence nel 1660, era figlio di Francesco, protomedico di Graglia. A 17 anni ordinato sacerdote, divenne maestro di Cappella a Tolone, Arles, Tolosa e a 34 anni a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame. A 37 anni inizia l’attività teatrale ( forse avendo avuto conoscenza dello spirito innovativo del piemontese Filippo marchese di Aglié, musicista coreografo, letterato e politico che inventò il fantastico e originalissimo balletto imitato anche a Parigi ).

Questa sua attività profana - siamo in piena Controriforma - a 40 anni gli costò il posto dalla Cattedrale parigina. Il Re Luigi XV lo nominò Maestro della Cappella Reale e nel 1730 divenne nientemeno che Direttore Artistico dell’Opéra di Paris. Il Re Luigi XV autorizzò sia Andrè che il fratello Joseph con grande generosità e considerazione a vivere nella Reggia di Versailles, dove resteranno fino alla morte. Artisticamente il Campra riunisce il gusto italiano - freschezza della condotta melodica - a quello francese (strumentazione pomposa e colorita ).

L’avvicinamento tra Graglia e Aix-en Provence è importante per evidenziare il perché Francesco - ricordiamoci che è più di un medico, è un protomedico - lascia il Biellese per la Francia. E’ un viaggio tra arte , cultura, etica (André diventerà sacerdote ) , ricerche e società. I Campra erano giunti a Graglia durante il secolo XVI, da Venezia, che come città aveva già avanzati concetti di libertà nei diritti civili. Infatti come è evidenziato dal sacerdote veneziano, esponente di spicco come compositore violinista, Antonio Vivaldi ( 1678 – 1741 ) contemporaneo di André (1660 – 1744 ) e del fratello Joseph (1662 – 1744 ) – vigevano aperture di espressioni d’avanguardia in Europa. Infatti nella Francia dell’epoca non erano ancora dichiarati i principi rivoluzionari che verranno purtroppo alla fine del secolo in corso violentemente espressi. Francesco invece aveva acquisito in sé ed installato nei figli André e Joseph (anche lui compositore ) la grande libertà di espressione ( non rivoluzionaria ).

E’ molto importante lo studio della psicologia di questa età evolutiva, con la quale i due fratelli erano stati educati e le possibilità di realizzare la loro arte in una società ancora limitante. Tutto questo contribuisce alla ricerca ed illustra – in piena Controriforma – le difficoltà e le tappe innovative di una mentalità libera, che Francesco tramanda soprattutto ad Andrè, il quale pur restando sacerdote per tutta la vita, comporrà vari melodrammi dalla morale imperante nella Francia del XVII e inizio XVIII secolo. Chiaramente il Regno di Francia era una piazza con uno sbocco professionale più ampio del Ducato di Savoia e poi dal 1713 del Regno di Sicilia e dal 1718 del Regno di Sardegna, nei quali il territorio Biellese apparteneva.

Anche la professione di Francesco avrà uno sviluppo maggiore che nel Biellese e certamente – a lui inimmaginabile – del futuro religioso musicale e teatrale di André ed in minor parte di Joseph.