Sembra che non sia rimasta ferita la donna alla guida rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo. È successo ieri, intorno alle 18, a Vigliano Biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e sarebbe finita contra il muro di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito.