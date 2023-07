Biella, scontro tra due auto all'incrocio di via Coda: il forte boato preoccupa i residenti FOTO

Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro stradale ma probabilmente ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dello scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 10 di oggi, 15 luglio, all'incrocio tra via Coda e via De Amicis, nel rione di Chiavazza di Biella.

Il forte boato ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti che, scesi in strada, hanno subito prestato aiuto e conforto alle due anziane alla guida. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alle conducenti, visibilmente spaventate per l'accaduto.