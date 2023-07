Biella, minace e pugni al viso fuori dal supermercato: Polizia arresta 20enne vicino alla stazione

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 14 luglio, il titolare di un supermercato di Biella ha segnalato al 112 un’aggressione ai danni di un cliente fuori dall’esercizio commerciale fornendo un’accurata descrizione dell’autore. Diffusa la nota alle Volanti sul territorio, uno degli equipaggi ha rintracciato il soggetto, un uomo di 20 anni, residente nel Biellese, nei pressi della stazione ferroviaria di Biella.

Raccolte le informazioni sulla vicenda, attraverso le dichiarazioni della vittima si è potuto appurare che, poco prima, il ventenne veniva sorpreso, proprio dalla vittima, nel tentativo di asportare dei sacchetti con della spesa riposti su una bicicletta. Invitato a desistere dall’azione il giovane ha iniziato a inveire nei confronti della vittima, un cittadino di origini marocchine di 54 anni, fino a colpirlo con plurimi pugni al viso e successivamente minacciarlo. Alla scena hanno assistito diversi testimoni che hanno confermato quanto già riferito dalla vittima.

A quel punto il ragazzo si è dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi all’intervento delle forze di Polizia. Sentito il sostituto procuratore di turno è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina impropria. Si resta in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente attese per la giornata odierna