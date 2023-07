Montagne e Bon Ton: regole per alcuni ovvie, per chi non frequenta la montagna curiose

Quello che alle basse quote si chiama dress code, galateo, bon ton esiste anche alle alte quote, ma cambia di nome, si chiama intelligenza , si chiama rispetto, si chiama comune sentire.

Papa Giovanni Paolo II Karol Wojtyla diceva “Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime” questa frase spiega tutto, anche perché in montagna, quando si incontrano altri escursionisti ci si saluta, questa è la magia della montagna: unisce i cuori, rende solidali. Quello che non faremmo mai in città diventa consuetudine in montagna, anche dividere e condividere un pasto: fare a metà di un panino seduti su una roccia, o versare un bicchiere di vino a uno sconosciuto in un rifugio altro non è che sentirsi tutti ospiti della stessa casa, tutti più piccoli e livellati a godere di quei silenzi, di quelle viste, di quel sentirsi un po’ più vicini al cielo.

In montagna nessuno gode delle difficoltà dell’altro, si sa benissimo che basta un attimo e potrebbero diventare le nostre difficoltà, aiutarsi è obbligo, ma voglio pensare che nasca da un moto spontaneo: un cerotto, una crema solare, portare uno zaino se vediamo qualcuno in difficoltà durante la salita, fornire indicazioni precise a chi si è perso. La parola d’ordine in montagna è solidarietà.

Negli stretti sentieri si concede la precedenza, solitamente ci si ferma e si lascia passare chi sta scendendo per non “rompere il fiato” a chi sale e sta facendo più fatica. Per lo stesso motivo è d’obbligo rispettare il ritmo degli altri escursionisti e, se dietro di noi, si appresta qualcuno con il passo più spedito del nostro, lasciamolo passare.

Qualora durante il percorso si trovasse un pericolo, o un impedimento, prendetevi cura di avvisare chi sta andando proprio verso lo stesso luogo evitando di esporli al pericolo. Ricordiamo che il nostro padrone di casa in montagna è la natura, rispettiamola, l’immondizia che creiamo ce la portiamo a casa e poi lasciamo in pace gli animali: evitare schiamazzi, non avviciniamoci troppo alle bestiole che vivono in quei luoghi, possiamo fare una foto da lontano e se sono troppo lontani, ebbene, portiamoli con noi nel cuore, lasciando che siano un ricordo dell’anima, non è scritto da nessuna parte che bisogna immortalare tutto e poi postarlo.

Tutti (spero) sappiamo che le stelle alpine non si possono raccogliere, ma forse non tutti sanno che sono infinite le specie di piante inserite in questo elenco, in montagna si trovano tantissime specie di fiori, ad esempio molte rarissime orchidee, non è il caso di andare in montagna con l’elenco e le foto per riconoscerli, basta lasciarli tutti lì, al loro posto. Seguite il pensiero di Eric Fromm in -Avere o essere?- dove lo psicanalista analizzava l’egoismo e l’altruismo, ecco, la montagna è altruismo, lasciate anche agli altri il piacere di cui avete goduto voi, non privateli di un emozione.

Quando andate in montagna scenderete sicuramente più leggeri, ma siccome non siamo tutti così rispettosi della natura, se trovate dell’immondizia abbandonata da chi non si cura della casa comune, approfittate dello spazio nello zaino per fare un poco di pulizia, nel nostro piccolo ognuno può fare qualcosa. Chiudo con una considerazione: in montagna ci sono pericoli, già senza andare a cercarli, per soccorrerci ci sono uomini e donne addestrati che mettono in campo preparazione, conoscenza, mezzi; sarebbe il caso di evitare di infilarci nei guai per stupidità. Prima di mettervi in cammino verificate che il sentiero scelto sia all’altezza della vostra preparazione e per cortesia, in montagna non si va con le infradito…Buona salita a tutti e chissà che in questi giorni non ci si incontri per condividere un panino.