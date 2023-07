Bioglio, coro di Pentecoste al Santuario di San Giovanni d'Andorno: il grazie del sindaco Ceffa

“E il coro di Pentecoste giunse fino all'alta Valle del Cervo al Santuario di San Giovanni d'Andorno e l'hanno sentito! Oh se l'hanno sentito! Hanno sentito l'entusiasmo, l'allegria, la gioia del fare le cose insieme, la serenità nel correggere un accordo con un sorriso. Grazie amiche e amici che ogni volta ci date dentro e mi date dentro. Mi date dentro un sacco di emozioni belle e tanta gioia”. A scriverlo il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa sui propri canali social.

E aggiunge: “Grazie perchè amando la musica e il canto e regalando la vostra passione distribuite amore senza chiedere dove finirà. Grazie a don Paolo Santacaterina, rettore del Santuario per l'invito e per aver accettato una invasione del Santuario di cantori e musicisti. Grazie a don Marco Casanova per averci regalato la possibilità di festeggiare insieme a lui il venticinquesimo di ordinazione sacerdotale e grazie al diacono Geronimo che ha sorriso tanto insieme a noi. Anche questa esperienza è conclusa, quello che non finisce è il cammino di questa bella realtà della nostra diocesi che racconta di impegno, desiderio di comunione, leggerezza e legami belli che scaldano il cuore. Preparatevi che a settembre torniamo”.