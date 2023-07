Salute e prevenzione, serata a Verrone con le dottoresse Favettini e Furno Marchese

Ieri sera, presso la sala Falseum del Castello Vialardi di Verrone, si è svolta la prima serata, organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella, alla presenza delle dottoresse Elisabetta Favettini e Carla Furno Marchese.

Durante l’incontro intitolato “Mammella e apparato genitale femminile: diagnosi, terapia, ma soprattutto prevenzione!” le dottoresse, con il contributo di slide, hanno presentato e poi approfondito diverse tematiche e problematiche inerenti l’argomento in tema, sottolineando più volte la grande importanza della prevenzione. Il pubblico presente ha apprezzato la loro grande professionalità e la passione con cui portano avanti il loro lavoro.

“Come già detto riteniamo questa iniziativa strategica e di grande valore educativo nei confronti di tutta la popolazione – spiega il sindaco Cinzia Bossi - A volte infatti la gente si affida a ricerche in rete, per ottenere risposte a dubbi o paure sulla salute. Questi incontri invece danno l’opportunità di incontrare specialisti che possono rispondere alle domande dei cittadini e dare loro preziosi consigli sui corretti stili di vita. Ringraziamo di cuore le dottoresse per la serata”.