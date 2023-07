Valdilana, i ragazzi di Zegna Founder’s Scholarship oggi a Casa Zegna

Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship è un programma creato dalla Fondazione Zegna che assegna ogni anno borse di studio, a studenti meritevoli preselezionati dalle Università Italiane partner. I vincitori della borsa partecipano a programmi di specializzazione internazionale in tutte le discipline presso le più celebri università del mondo o accreditati centri di ricerca. I talenti selezionati, dopo aver conseguito la specializzazione all’estero, si impegnano a ritornare in Italia.

Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship è partito nel 2014, e, con un impegno di 25 anni, prevede l’assegnazione annuale di borse di studio per 1 milione di euro.

Ad oggi parte della community Scholarship ha già concluso il proprio percorso, facendo ritorno in Italia.

Alcuni di questi ragazzi erano oggi, sabato 15 luglio, a Valdilana, ospiti di Casa Zegna, dove hanno ricevuto il saluto di Gildo Zegna, Presidente del Gruppo Ermenegildo Zegna.

“Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship – dichiara Gildo Zegna – è progetto di responsabilità sociale, che oggi ritorna in Italia grazie più alla vostra generazione che alla nostra. Il Gruppo Zegna è unione tra industria, famiglia e territorio verde, che deve essere per voi uno stimolo a portare avanti il Made in Italy, fatto da un'industria che viene da lontano e va protetta. Io mi sto battendo per il difendere il Made In Italy. Questa è una sfida di responsabilità sociale per gli imprenditori italiani di oggi e domani”.

“Voi siete – continua Gildo Zegna, - l'Italia, giovane, moderna, aperta all'estero, rispettosa e meritocratica. Avete raggiunto quest'obiettivo perchè ci avete creduto senza alcuna raccomandazione. Da tutte le parti d'Italia e da tutte le facoltà italiane, molti di voi sono partiti da situazioni familiari modeste e avete fatto un salto in avanti ed in alto. Speriamo che alcuni di voi si cimentino in politica perchè abbiamo bisogno di politici giovani e puliti, che applichino la scienza imprenditoriale alla politica e non pensino alla “cadrega”. La “cadrega” è una malattia che va cancellata. Questo è il vostro domani perchè così creerete i leader di domani”.

“Leadership – conclude Gildo Zegna – significa responsabilità sociale e dare l'esempio. La leadership deve essere condivisa, nel senso di condividere i valori che si creano, come fece mio nonno Ermenegildo, il fondatore del Gruppo nel 1910. A casa nostra abbino questo detto: “Famiglie forti fanno imprese forti, imprese forti fanno famiglie forti”. Grazie alla forza della nostra impresa abbiamo potuto creare questa Scholarship. Il nostro augurio è che la vostra carriera prosegua in Italia e siate ambasciatori della Scholarship”.