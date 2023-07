Maltempo ed emergenza allagamenti, a Candelo tavolo tecnico. Gelone: “Bombe d'acqua sempre più ricorrenti”

A Candelo si affronta di petto l'emergenza allagamenti, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Sto lavorando per costituire un tavolo con tecnici comunali, tecnici di Cordar e un ingegnere esperto in idraulica del territorio per cercare di individuare un piano programmatico per Candelo al fine di contenere questi fenomeni, purtroppo sempre più frequenti. Le dimensioni delle tubature (non solo a Candelo) sono rapportate a situazioni climatiche in cui questi eventi atmosferici erano eccezionali: purtroppo stiamo imparando che le trasformazioni climatiche rendono emergenze come le 'bombe d'acqua' sempre più ricorrenti".

"Non possiamo continuare a considerarli solo come eventi eccezionali - aggiunge il primo cittadino di Candelo - Dobbiamo provare a trovare delle soluzioni visti i danni e i disagi per i cittadini. Porterò il problema anche su tavoli più ampi a livello biellese, perché la questione è comune e condivisa: il territorio tutto deve occuparsene e preoccuparsene insieme”.