Calcio, a Chiavazza arriva il portiere Lorenzo Fasso

La Chiavazzese rende noto ufficialmente che il portiere Lorenzo Fasso difenderà la porta blucremisi nella stagione 2023/24.

Considerato uno dei portieri più talentosi e più forti del campionato di Promozione, il classe 2001 ha avuto l’onore e il merito di poter indossare la casacca del Novara Calcio nelle categorie giovanili professionistiche. Passato successivamente all’Arona nella stagione 2018/2019 per disputare il campionato Juniores, è poi approdato ad una manciata di metri da Chiavazza: ai giallorossi del Vigliano dove, per tre stagioni, sotto la guida dell’attuale tecnico Ariezzo, è risultato essere il miglior portiere della categoria viste le sue prodezze tra i pali. Nella scorsa stagione era in Promozione tra le fila del Fulgor Ronco Valdengo. Fortemente desiderato e voluto dal tecnico e dalla dirigenza chiavazzese, Fasso si appresta a vivere così la sua prima esperienza con il blu-cremisi cucito addosso.

Lorenzo Fasso è un estremo difensore dotato di grandissima agilità, senso della posizione e strapotere all’interno della sua area di rigore. Nonostante la giovanissima età, è dotato di una enorme personalità: dote che gli permette di essere abile a condurre la retroguardia e trasmettere un senso assoluto di sicurezza ai propri compagni. Sotto la guida esperta di Coppo (preparatore dei portieri) avrà la possibilità di affinare ancora di più le proprie doti tecniche, tattiche e atletiche che lo etichettano come talento assoluto nel suo ruolo.