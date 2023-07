Riforma delle Province, Ramella Pralungo: “Voteremo senza sapere quali saranno le funzioni delle Province”

Sarà presto in vigore il disegno di legge di riforma delle Province, il quale prevede il ritorno all'elezione di Presidenti e Consigli provinciali direttamente dai cittadini, con prima tornata elettorale alla scadenza naturale degli amministratori. E delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi sulle funzioni e sul sistema finanziario di questi enti.

Di questa riforma ha discusso l'ultimo Consiglio Provinciale del 7 luglio, prendendo spunto dall'approvazione degli equilibri di bilancio, i quali hanno registrato una minore entrata di 480 mila euro dell'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile auto.

“E' preocuppante – dichiara il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – che si continui ad ignorare una criticità che solleviamo da anni in maniera trasversale alla pluralità di governi che si sono succeduti: quella della della tecnica prevista in Italia per finanziare le Province”.

“La riforma – continua Ramella Pralungo – del terzo Governo Berlusconi, che toglieva proprie imposte alle Province per compensarle con l'Imposta Provinciale Trascrizione e con il prelievo sulle assicurazioni di responsabilità civile delle auto, non sta più in piedi”.

“Visto che le province vivono di finanza derivata – spiega il Presidente – la riforma fiscale deve essere fatta insieme a quella elettorale. La riforma, invece, attribuisce 18 mesi di delega per stabilire funzioni e forma di finanziamento ed anticipa le elezioni alle prima scadenza naturale degli amministratori. Possiamo seriamente eleggere un Presidente senza sapere quali sono le funzioni?”

“Seriamente rispondiamo di no indipendentemente dalle opinioni politico-partitiche. – prosegue Ramella Pralungo – Se rispondiamo per convenienza politica diciamo: “prima andiamo alle elezioni prima facciamo manbassa di voti””.

”Ai 18 mesi – argomenta Ramella Pralungo - non so se la Provincia di Biella ci arriva vista la proeizione degli equilibri di bilancio. Quest'anno non faremo asfaltature, forse riusceremo a liberare alcuni fondi. Ma il prossimo anno non so se facciamo il bilancio. Ho già scritto all'Unione Province Italiane, al Governo, al Parlamento per chiedere un intervento urgente. Gli indirizzi degli attuali Parlamento e Governo non sono, però, faveroli agli enti locali, che continuano a pagare dazio sulla finanza nazionale”.

“Questo – conclude il Presidente - è' un problema politico di questo paese, che c'è stato con tutti i governi. Il funzionariato statale, in modo veloce e semplicistico, taglia agli enti locali per far sì che i ministeri non subiscano danni. Gli enti locali sono arrivati in fondo e non tengono più. Quindi sugli equilibri di bilancio tutte le parti politiche devono fare una valutazione politica. Perchè non vorrei trovarmi nel 2024, quando pare ci saranno le elezioni dirette della Provincia di Biella, a consegnare al nuovo presidente un ente che miri diretto al dissesto finanziario insieme alle altre province italiane”.

L'attuale Consiglio Provinciale di Biella scade infatti a fine anno, con il ritorno all'elezione diretta nel 2024.