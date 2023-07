Comunali 2024, a Candelo si ragiona per le elezioni. Veronese: “Serve coalizione per svoltare”

Ad un anno dalle elezioni, a Candelo si comincia a parlare di possibili liste di candidati e (perchè no?) di alleanze. Ne ha parlato il consigliere di minoranza Elettra Veronese: “Ho letto con curiosità la notizia secondo cui le amministrative 2024 a Candelo potrebbero essere frizzanti, d’altro canto non si vedono spesso in corsa quattro o cinque liste in un Comune di poco più di 7000 abitanti, anche se il terzo per importanza nel Biellese. Ricordo che nel 2019 decisi di candidarmi e ad aiutarmi fu Silvio Belletti: in 40 giorni con una campagna elettorale magistrale abbiamo ottenuto quasi 900 voti e due seggi in consiglio comunale. Se dopo la mia candidatura non fosse comparsa la terza lista, la possibilità di un testa a testa non aveva un’esito poi così scontato. Il mio mentore è stato per il gruppo una figura essenziale".

"In queste settimane ho riflettuto sul futuro e sono sempre più convinta che Candelo abbia bisogno di una svolta - afferma - Serve una coalizione che si opponga allo status quo. A mio avviso per vincere non basta un gruppo forte se resta da solo, Candelo ha bisogno di un progetto politico di ampio respiro, che unisca le forze di tutti coloro che vogliono un reale cambiamento e serve un programma elettorale condiviso che porti finalmente ad amministrare questo comune. Francamente non ho nessuna preclusione in merito al tessuto e alla guida, alla leadership intendo, di questa coalizione. Per il bene di Candelo sono anche disposta a fare un passo indietro e a mettermi a disposizione per poter raggiungere un’intesa sui programmi elettorali”.