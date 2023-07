L'Oroscopo di Corinne: dal 14 al 21 luglio

- ARIETE: Tante faccende da sbrigare e tanta voglia di riposare…Questo è lo stato d’animo di chi ha avuto un’annata tosta o è tutt’ora alle prese con problemini permanenti. Però buttate il malumore alle ortiche e andate via dalle solite solfe e dagli stolti… Chi è già in panciolle preventivi dei fatti buffi, dei temporali e degli incontri occasionali. Moderate inoltre l’impulsività e non date adito a delle demenzialità prive di veridicità. D’uopo tutelare interessi e salute.

- TORO: Tuffatevi in un mare di emozioni perché Giove vi sostiene consentendo di posare lo sdrucito cappotto di una trascorsa stagione esagitata e non propriamente prelibata … E poi toglietevi un tarlo dalla mente, combinate pizze, cenette, indossate sorrisi, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità, liberarvi di un fardello o ricevere un invito pazzerello.

- GEMELLI: Dei tentennamenti contrassegneranno un periodo faticoso ma utile al fine di capire quanto beffarda sia la vita e quanto questa meriti di essere vissuta. Se reputate che la sfiga vi tampini non deprimetevi: trattasi solo di qualche astro per traverso atto a rendere faticoso qualsiasi sforzo. Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando presto il posto ad un agosto pimpante anche se un patema non smette di persistere.

- CANCRO: Splendida questa Luna che, facendosi nuova il 17 luglio nella vostra costellazione, permette di sistemare sospesi, definire una faccenda, imbastire novelle conoscenze, fare singolari esperienze… Finanziariamente la stabilità difetterà, intervallando momenti di tripudio ad altri di precarietà, implicito l’obbligo di sorvegliare casa, auto od oggettini da furtarelli e malandrini. Un po’ di ferie, un week end festaiolo o un ritrovo ruspante vi renderà pimpanti.

- LEONE: Per superare un attimino di impasse appellatevi alle celate risorse e fate pulizia intorno a voi dove regnano la gelosia e l’ipocrisia…Un tipo non la conterà giusta, un soggetto darà filo da torcere, dei parenti impensieriranno e una profferta puzzerà di bruciato o trarrà in inganno… Contatterete altresì con enti pubblici o privati, effettuerete un viaggetto o verrete invitati ad un simposio o banchetto. Aspettatevi pure delle sorprese e l’obbligo di sostenere delle spese.

- VERGINE: Sbirciando nel cielo di questa calda settimana si intravvede una fase variegata: avvenimenti inattesi si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una scoperta lascerà perplessi, in casa o sul lavoro regnerà un’atmosfera cupa e non riuscirete a comprendere le intenzioni di chi vi attornia. Eludete altresì intime confidenze e siate accorti nelle amicizie. Bene invece per i vacanzieri a patto di guidare con prudenza e non commettere imprudenze.

- BILANCIA: Va meglio e non vi potete lamentare riguardo un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele e fiele insaporiranno la minestra degli affetti portando taluni conviventi a bofonchiare e le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino per poi palesarsi un disastrino… Imparate inoltre a pensare di più a voi stessi e ad una pace spesso sottratta. Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto e sabato o domenica andate al freschetto…

- SCORPIONE: Divisi tra incudini e martelli, in uno specifico frangente, non capirete a chi dare torto o ragione ma alla fin fine la spunterete riportando intorno a voi un equilibrio alquanto carente. Se in procinto di partire un minuto contrattempo costringerà a modificare delle minuzie mentre se le ferie le avete già consumate non resta che tornare al rusco con un inizio piuttosto fiacco. Predomina inoltre la tendenza a spaccare fragili oggetti. Combini con amici e donna a cui cantarle chiare.

- SAGITTARIO: Siete gli unici padroni della vostra esistenza quindi non lasciatevi inibire da chiunque vorrebbe sottrarvi libertà e serenità, pensate con la vostra testa e non con quella di chi è avvezzo ad imbonirvi con sottili ricatti morali. Chi è già in vacanza se la spasserà gli altri invece saranno alle prese con conflittualità interiori, tipi di consolare e atri da capire, preparativi per un qualcosa di significativo e accadimenti importanti. I suggerimenti di un’amica andranno ascoltati!

- CAPRICORNO: Avvierete la settimana con un pizzico di agitazione riguardo faccende che non sapete qual piega possano prendere e la cui soluzione dipende sia da voi che da terzi… Ma siate fiduciosi perché ogni pedina andrà al posto giusto: basta solo aspettare e smetterla di bofonchiare. Coltivate un’amicizia ma girate alla larga da fugaci tentazioni, accettate un invito mangereccio e fate valere una sacrosanta ragione. Clima teso in casa e più sereno fuori… domenica spumeggiante.

- ACQUARIO: Suvvia che la vita va presa con filosofia… Se la quadratura di Giove importuna fomentando indugi e assilli evitate di sbuffare ad ogni inconveniente ma imparate a conviverci traendo saggezza ed esperienza dalle prove a cui sottopone… Bene per chi va ai monti o al mare in compagnia, col partner e in una casetta, residence o villaggio dove ci si possa distrarre senza metter continuamente mano al portafoglio. Week end festaiolo e contatti con gente bislacca.

- PESCI: L’erba del vicino non è mai la più verde… Se feriti nella dignità e nell’orgoglio sappiate che, prima o poi, avrete la vostra riscossa e che finalmente vedrete tante stelline illuminare il percorso della serenità, del successo e del sogno concretatosi… Siate fermi nei propositi e preparatevi a variazioni esistenziali sino a ieri inimmaginabili… Qualche nativo inizierà a pensare seriamente alle vacanze. Fondamentale controllare la macchina prima di qualsiasi spostamento.

Dalle stelle giunge la luce dell'infinito...