Ultimo appuntamento dell'estate per scoprire in notturna la “Biella Misteriosa”

Visto il successo di tour quali Torino Magica e Milano Esoterica che stanno attirando l’attenzione di migliaia di visitatori, l'associazione culturale "White Rabbit Event" vi aspetta sabato 15 luglio dalle 21 alle 23 alla nuova edizione 2023 del tour notturno con fiaccola “Biella. TRAME, INTRIGHI E MISTERI”.

"Scoprirete la città di Biella come non l’avete mai vista prima: un luogo ricco di misteri e storie occultate." - dicono gli organizzatori. - "Viaggeremo in una Biella sconosciuta ai più, partendo dall'area più magica della città, la via dei lampioni colorati con vista a perdifiato sulle colline dove antiche leggende narrano di rabdomanti, alchimisti e principi tiranni e crudeli. La storia biellese si intreccerà ai misteri di Vercelli e di Oropa, con un susseguirsi di enigmi e colpi di scena. Sarete testimoni di cospirazioni, congiure, ribellioni e antichi culti, e scopriremo i luoghi più particolari di Biella Piazzo: simbolo dell’aristocrazia e del privilegio. Simboli esoterici, mascheroni grotteschi, cimiteri occultati, processioni ingiuriose, usanze macabre sono solo alcuni dei segreti che vi porteranno ad osservare Biella con nuovi occhi."

Per avere informazioni al tour chiamate il 3519792609 o scrivete a info@whiterabbitevent.it