Biella, allo Spazio Hydro arrivano i "Simbionti"

Per il secondo appuntamento del 2023, sabato 15 Luglio, allo Spazio Hydro di Biella (via Cernaia 46) Fluviale presenta "Simbionti"

FLUVIALE è un percorso di ricerca sull’interazione tra umano e “altro” a partire dal fiume, ideato da HYDRO e co-progettato sul territorio.A partire dall’alluvione di Ottobre 2020 che ha causato il crollo dell’edificio in cui era ospitato, HYDRO ha iniziato un percorso di co-progettazione, riflessione e mobilitazione attorno al rapporto con il Cervo, il corso d’acqua a cui il nostro centro culturale si è ispirato a partire dalla sua nascita. FLUVIALE è il nome dato a questo percorso di ricerca, che vuole essere aperto, generativo e inclusivo ( https://www.spaziohydro.com/fluviale/ )

SIMBIONTI

Cosa possiamo imparare dai licheni? Una giornata alla scoperta del mondo dei licheni e delle modalità per vivere insieme alle altre specie collaborando.

Deborah Isocrono, lichenologa e botanica, ci accompagnerà lungo le superfici ruvide dei muri della città dove crescono queste creature speciali che potremo osservare e conoscere da vicino attraverso l’utilizzo di lenti e microscopi.

Assaggeremo alcune storie simbiotiche dei paesaggi viventi di cui siamo parte grazie a due collaborazioni speciali che cureranno un aperitivo selvatico e vegetale: Spontaneus Lab, il laboratorio di fermentazione batterica di Nicolò Pagnanelli, ed Erbavoglio, la gastronomia vegetale di Cristina Selva.

Durante la serata attraverseremo paesaggi multiformi e rizomatici grazie alle sonorità del live di Mombao, per concludere il viaggio con dj set di Baba&Ganush.

Programma

ore 15-18 Licheni e altre simbiosi. Camminata e laboratorio con Deborah Isocrono con il patrocinio della Società Lichenologica Italiana

ore 18.00-21.00 Aperitivo selvaggio, bevande simbiotiche e fermentazioni batteriche con Spontaneus Lab e Erbavoglio

ore 22 Mombao live performance Baba&Ganush djset

Bio

Deborah Isocrono è lichenologa e professoressa di Botanica ambientale e applicata presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Ha focalizzato le sue ricerche sullo studio floristico ed ecologico di piante vascolari e licheni con particolare attenzione agli aspetti conservazionistici e di gestione, e sull’utilizzo di indicatori biologici per la valutazione della qualità dell’ambiente e degli adattamenti ai cambiamenti globali. Ha pubblicato le sue ricerche in oltre un centinaio di pubblicazioni. Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro di Floristica della Società Lichenologica Italiana, co-responsabile dell’erbario Flora Montis Oropae, si interessa della valorizzazione scientifica e storica delle collezioni d'erbario e dello studio della biodiversità in giardini e ville storiche. Si occupa da anni di didattica accademica e di divulgazione scientifica.

Spontaneus Lab è un progetto di ricerca e sperimentazione nato nel 2018: tramite didattica e pratiche esperienziali il progetto indaga la dimensione selvatica e libera che caratterizza la vegetazione spontanea e la fermentazione degli alimenti, organizzando workshop di raccolta e fermentazione, formando chefs e professionisti e attivando laboratori creativi.

Erbavoglio è una gastronomia bistrot 100% vegetale nel cuore di Vigliano Biellese. I piatti pronti, dall'antipasto al dolce, vengono preparati utilizzando ingredienti locali - frutto del desiderio di fare rete con piccole e medie realtà che operano in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale, e stagionali - rispettando i ritmi naturali della Terra. Da Erbavoglio si svolgono incontri legati a tematiche ambientali e sociali, workshop, laboratori e corsi di cucina vegana.

Mombao è un duo composto da Damon Arabsolgar (Iran/Italia/Germania, cantante e frontman della band Pashmak) ai sintetizzatori e Anselmo Luisi (Italia, batterista e percussionista di diverse band con cui ha suonato in Europa e in Cina) alla batteria. Cantano entrambi. Quello che suonano è un genere indefinibile. Mescolano ritmi pesanti con grandi spazi sonori, alternando l'elettronica al rock e al jazz usando soltanto due strumenti; tutto è suonato live. Il loro sound e le loro perfomance sono il risultato di un viaggio sulle montagne russe: ogni momento, ogni armonia, ogni sviluppo ritmico e melodico è inaspettato e trascina l'ascoltatore ad abbandonarsi e perdersi in un mondo di piacevole Dadaismo musicale. I loro tour improbabili li hanno portati a suonare in Italia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, e in Marocco (dove hanno avuto l’onore di suonare assieme al maallem Abdellah Boulkhair El Gourd). Non vedono l’ora di diffondere il loro verbo musicale in Europa e nel mondo. (Hanno partecipato all'edizione 2021 di X-Factor.)

Baba&Ganush in completo amore con la ricerca sonora ed il viaggio nel mondo, ricrea una itineranza musicale non-definita nel tempo e nello spazio. Nelle borse di dischi c'è vermente di tutto: dallo Spiritual jazz ai canti andini, dal funky australiano al rock psichedelico mediorientale.

