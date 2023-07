Ordigno bellico ritrovato a Chivasso: la bonifica domenica prossima

C’è una data per la bonifica dell’ordigno ritrovato il 6 luglio scorso in via Marie Curie a Chivasso. Sarà domenica 23 luglio alle prime ore del mattino.

La procedura di disinnesco sarà portata a termine dal 33esimo Reggimento Genio Guastatori di Fossano in giornata, ma l’ordigno sarà fatto brillare lunedì 24 luglio a Ciriè. Come ha fatto sapere anche il primo cittadino, Claudio Castello, attraverso un video messaggio su facebook le operazioni dureranno dalle 5.45 del mattino per circa quattro ore.I residenti saranno fatti evacuare nel raggio di 750 metri dal luogo del ritrovamento dalle 4 del mattino. I residenti coinvolti sono 115, due sono diversamente abili. La bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta durante i lavori dell’Agenzia Interregionale per le difese sponsali sul torrente Orco.