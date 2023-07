Cercatore di funghi si infortuna nei boschi di Borgata Bossietta, salvato dal Soccorso Alpino

Questa mattina le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenute nel comune di Ormea per recuperare un cercatore di funghi con una sospetta frattura a una caviglia procurata in seguito a una caduta nei boschi presso Borgata Bossietta.

L'uomo è stato raggiunto dalle squadre a terra, comprensive di un infermiere, che lo hanno individuato, gli hanno stabilizzato l'arto con un presidio di immobilizzazione e lo hanno imbarellato per il trasporto all'autoambulanza. L'uomo, infatti, era caduto a valle del sentiero in una zona impervia dove è stato necessario ricorrere a manovre alpinistiche per riportarlo alla mulattiera e poi a spalle fino alla più vicina strada carrozzabile.