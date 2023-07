Candelo, il Ricetto tra i 3 luoghi del Medioevo da visitare in Italia: parola di Alessandro Barbero

Candelo viene nominata nel podcast di Intesa San Paolo On Air e Chora Media, curato dallo storico Alessandro Barbero. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Quando un grande della cultura italiana nomina la nostra Candelo tra le eccellenze nazionali, non puoi che esserne felice, orgoglioso, riconoscente. Alessandro Barbero, il grande storico e famosissimo divulgatore, ha citato proprio il Ricetto di Candelo tra i tre luoghi del Medioevo da visitare in Italia. Dice testualmente: 'Per quanto riguarda il nord, vorrei suggerire Il Ricetto di Candelo [...] che oggi è in via di valorizzazione, sta attirando sempre più turisti e lo merita assolutamente'. ll nuovo episodio del podcast 'Chiedilo a Barbero' tratta proprio il tema del 'turismo medievale'. Ringraziamo di cuore il professor Barbero: uno dei più grandi storici del Medioevo, un amico del nostro borgo, un alleato nella volontà di valorizzarlo e farlo conoscere”.