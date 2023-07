Sciopero del trasporto aereo di sabato 15 luglio: a rischio i voli per le vacanze

Si preannuncia un sabato difficile il 15 luglio per chi dovrà viaggiare in aereo quel giorno, soprattutto per chi deve raggiungere le località di vacanza o anche deve spostarsi per lavoro.

Disagi in vista anche per i viaggiatori di Malpensa. I sindacati confederali di settore, Filt Cgil, UilTrasporti e UglTrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di otto ore che riguarderà anche il personale di terra:

- Personale dipendente società di handling aeroportuale - 8 ore - dalle ore 10:00 alle 18:00;

- Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling - 8 ore - dalle ore 10:00 alle 18:00;

- Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - 8 ore - dalle ore 10:00 alle 18:00;

- Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto - 8 ore - dalle ore 10:00 alle 18:00;

- Personale navigante Soc. Vueling S.A. - 8 ore - dalle ore 10:00 alle 18:00;

- Personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air - 4 ore - dalle ore 12:00 alle 16:00.

«Sabato 15 luglio, dalle 12 alle 16, si terrà lo sciopero nazionale dei piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair». A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo «a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia».

Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di «un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all’azienda un deciso incremento della reddittività».

Alcuni voli, come riportato sul sito dell'Enac saranno garantiti.

Ecco l'elenco di quelli riguardanti l'aeroporto di Malpensa (in allegato all'articolo l'elenco completo), in particolare quelli per le isole e le tratte intercontinentali:

RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)EJU 3937 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)ELY 288 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)LAV 3511 MALPENSA (LIMC) MARSALAM (HEMA)GFA 026 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) UAL 0415 MALPENSA (LIMC) CHICAGO (KORD)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 630 MALPENSA (LIMC) LA ROMANA (MDLR)