Milano Unica, la 37° edizione si è chiusa con successo

Si è chiusa, con successo, la 37^ edizione di Milano Unica. Sono state complessivamente 4.701, in crescita del 16% sull’edizione di luglio 2022, le aziende che hanno visitato il salone italiano del tessile e degli accessori. 1.583 aziende estere (+26%) e 3.118 italiane (+11%) hanno visitato gli stand delle 562 aziende espositrici che hanno presentato, dall’11 al 13 luglio 2023, a Fiera Milano Rho, le collezioni Autunno-Inverno 2024/2025 di tessuti e accessori dell’alto di gamma per donna, uomo e bambino. Da parte degli espositori emerge la soddisfazione dell’incremento dei buyer internazionali alla ricerca delle collezioni femminili.

“La complessiva crescita di buyer, in particolare provenienti da Giappone, Cina e Corea e l’importante conferma della partecipazione americana, unitamente ai risultati positivi del primo trimestre 2023, registrati dalla tessitura Made in Italy nel segmento premium e lusso, inducono a pensare che la forte crescita è tornata a focalizzarsi su un tema fondamentale per il prodotto di Milano Unica: l’eleganza e la qualità, caratteristiche della nostra manifestazione”, commenta il Presidente di Milano Unica, Alessandro Barberis Canonico. “Dato degno di nota è, oltre all'exploit della Cina, il significativo incremento della Francia”, conclude il Presidente.

I dati conclusivi evidenziano il buon andamento, sia in termini di valori assoluti, sia come crescita percentuale, della partecipazione di aziende estere. Gli USA con 165 aziende presenti si confermano al primo posto (+2%), seguiti da Gran Bretagna con 122 aziende (+28%), Francia con 117 (+52%), Giappone 100 (+94%), Svizzera 110 (+16%). La Germania si conferma con 93 presenze, Spagna 87 (+34%), Corea del Sud 65 (+100%), Paesi Bassi 48 (+33%). Da segnalare, inoltre, la presenza di 97 aziende provenienti dalla Cina e 24 da Hong Kong. Da ultimo, ma non meno importante, va sottolineato che, prendendo in considerazione la classifica dei primi 20 Paesi, definita in base al numero di aziende visitatrici, l’Europa, Italia esclusa, concorre per oltre il 60%, l’America per circa il 15% e il Far East, Australia compresa, per il 22%.

Il rinnovamento è il messaggio di questa edizione: la proposta degli espositori risulta omogenea in termini di qualità, offerta e creatività. I nuovi codici di sartorialità con volumi più ampi e forme più rilassate, favoriscono i tessuti creati dagli espositori di Milano Unica con una rivisitazione dei canoni classici, che esprimono uno stile “SmartSartorial” adatto alla dinamicità e al costume odierno. L’eleganza, come risultato della richiesta del capo formale, è dimostrata dell'esplosione in tutto il mondo dell'offerta made to measure. Il ritorno all’eleganza ha anche un forte ruolo etico. L'area Sostenibilità Creativa, con esposti solo campioni sostenibili, prende infatti il suo nuovo nome dalle prioritarie esigenze delle aziende che guardano a un futuro che abbia minor impatto sull’ambiente. La qualità senza tempo favorisce la longevità del capo e il suo riutilizzo, consentendo al consumatore la scelta del buy less, but buy better, con un minor impatto ambientale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto con un video messaggio nel corso dell’inaugurazione, ha, tra l’altro, ricordato: “Il saper fare è il cuore dell'eccellenza del Made in Italy, un elemento distintivo delle nostre creazioni e un nostro grande vantaggio competitivo”.

“Questa edizione, nella quale abbiamo portato in primo piano i valori legati alla sostenibilità e allo sviluppo qualitativo dei servizi dedicati agli espositori, è stata premiata dalla generale soddisfazione delle aziende e da una qualificata crescita di buyer internazionali. È stato un successo che ci esorta a guardare avanti per offrire sempre di più”, ha dichiarato Massimo Mosiello, Direttore Generale di Milano Unica. “Lo faremo a partire dall’edizione di Milano Unica Shanghai, prevista dal 28 al 30 agosto 2023, all’interno di Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn, presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai. Saranno 41 le aziende espositrici a questo appuntamento organizzato da ICE Agenzia che, con il forte commitment del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da sempre ci sostiene in una lungimirante operazione di sistema” conclude il Direttore di Milano Unica.