Lessona Summer Festival, numeri in crescita e occhio alla solidarietà. In arrivo Cristina D'Avena e Nomadi (foto dalla pagina Facebook di Lessona Eventi)

Lessona si conferma sempre più punto di riferimento della movida biellese. Alla vigilia delle terza settimana di eventi in programma, il Lessona Summer Festival continua a registrare numeri in crescita, serata dopo serata, con somma soddisfazione degli organizzatori del Circolo Lessona, deus ex macchina di una delle più importanti rassegne estive della provincia. “I dati sono confortanti – spiega il presidente Giuseppe Graziola – Per stasera siamo sold out nella prevendita dei biglietti e siamo sulla buona strada anche per sabato sera. Domenica, invece, ricordo che l'ingresso nell'area eventi sarà totalmente gratuito, come l'accesso per tutte le serate nell'area ristorante”.

Finora i feedback sono stati positivi. Non solo da parte dei visitatori ma anche dagli stessi artisti che si sono esibiti a Lessona, con particolare menzione dello staff di Arturo Brachetti. “Hanno apprezzato molto la location e le qualità del pubblico presente – sottolinea Graziola – descritto dai più come attento e molto appassionato. Ne siamo molto felici”.

Oltre a questo, lo sguardo è rivolto anche al prossimo weekend che vedrà due grandi ospiti sul palco del Summer Festival: la cantante Cristina D'Avena (21 luglio) e i Nomadi (23 luglio). “I riscontri sono ottimi – confida il presidente del Circolo Lessona – Solo per il concerto dei Nomadi sono già stati staccati più di 1200 biglietti. Siamo contenti di questo successo. Ci stiamo già organizzando per quelle date. La preoccupazione maggiore è garantire la sicurezza assieme alla tranquillità del divertimento e nel bel tempo”.

Come già sottolineato nei giorni scorsi, un occhio particolare sarà rivolto alla beneficenza. “L'introduzione del ticket a 5 euro serve proprio a questo – afferma Graziola – Sono già stati raccolti 2mila euro da destinare alla città di Faenza, duramente colpita dalla recente alluvione. I fondi andranno al progetto della Diocesi in aiuto alle famiglie più colpite e al Comune per la ricostruzione della Scuola di Musica Sarti. Inoltre, con i Nomadi, si è stretta una collaborazione solidale assieme al Fondo Edo Tempia per il Progetto Bambini. Sempre la serata del loro concerto saranno donate diverse carrozzine per le persone disabili e alcune di queste saranno portate alla locale casa di riposo e al centro Don Franco Picco”.

Inoltre, sabato 22 luglio andrà in scena la 27° edizione del Ratataplan che richiamerà artisti di strada e compagnie di altissimo livello. Infine, giornata dedicata ai più piccoli con il Baby Park, previsto dalle 10 alle 16 di venerdì 21 luglio: una piccola città per i bimbi e le bimbe dei centri estivi di Lessona e Masserano con giochi all'aperto e tantissime altre attrazzioni.