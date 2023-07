L’assessore Marnati a Perugia: “Infrastrutture digitali fondamentali per sviluppo paese ed economia

«Regione Piemonte e CSI sono un unicum a livello nazionale perché abbiamo l'unico Cloud pubblico d'Italia completamente open source, attualmente già utilizzato da oltre 140 Amministrazioni garantendo il mantenimento dei dati sul territorio nazionale. In questo modo gli enti possono contare su un cloud localizzato in Italia che garantisce elevati standard di sicurezza nazionali e internazionali. Bene la scelta di questo Governo di valorizzare le realtà regionali all’interno di una federazione perché sarebbe un errore mettere nelle mani di un unico soggetto i nostri dati e le nostre capacità tecnologiche».

Così l’assessore regionale all’Innovazione, Matteo Marnati, rappresentante per il Piemonte nella Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, oggi a Perugia al Festival “Jazz&Digital: diamo ritmo all’innovazione”, primo Meeting annuale della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione - organizzato dalla Regione Umbria in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Fondazione Umbria Jazz - nell’ambito della sessione “Le Regioni protagoniste del cloud ibrido”. In apertura di lavori è stato sottoscritto, con la firma del Sottosegretario Alessio Butti e il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, l’accordo Governo-Regioni “Insieme per la trasformazione digitale”.

«Pubblico e privato devono collaborare ma sotto una regia pubblica: se Stato e Regioni lavorano insieme potremo raggiungere obiettivi sempre più sfidanti – commenta Marnati - perseguendo un unico fine che è quello di migliorare i servizi per i cittadini e ridurre le disuguaglianze sociali». «La commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui faccio parte come regione Piemonte – conclude l’assessore - avrà un luogo sempre più strategico. Le infrastrutture digitali sono a pieno titolo fondamentali per lo sviluppo del paese e della nostra economia».