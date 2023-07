CISL, anche nel Biellese la raccolta firme per la proposta di legge “ La partecipazione al lavoro”

Anche nel Biellese la Cisl, in queste settimane, è molto attiva per la raccolta firme necessarie alla presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare "La partecipazione al lavoro". Dopo il banchetto allestito sabato scorso al mercato di Biella, i prossimi appuntamenti sono programmati per sabato 22 luglio in Piazza Santa Marta a Biella (dalle 15 alle 18.30).

La legge, promossa dal sindacato guidato da Luigi Sbarra, intende disciplinare in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. La proposta nasce con l'intento di dare piena attuazione all'art. 46 della Costituzione.

“La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia – spiegano - La legge prevede la definizione di forme di cogestione nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione. Sarà possibile integrare anche il CdA delle società a partecipazione pubblica con almeno un rappresentante dei lavoratori. In materia di distribuzione degli utili ai lavoratori, la proposta di legge prevede numerose novità rispetto al quadro normativo vigente. Sono disciplinati, inoltre, l'accesso contrattuale dei dipendenti a piani di azionariato diffuso e la possibilità da partedegli azionisti-lavoratori di affidare i diritti di voto a specifici trust, per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria. Previsto anche un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgano i lavoratori in progetti innovativi e per i lavoratori che si impegnino a contribuire all'innovazione e all’efficiantamento dei processi produttivi. Con la normativa sostenuta dalla Cisl verrebbero disciplinate le diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad essere consultate in via preventiva e obbligatoria. La procedura si estenderebbe anche agli istituti bancari e alle aziende che forniscono servizi pubblici essenziali”.