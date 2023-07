Cerrione, il progetto europeo I.N.T.E.G.RITY farà tappa in Francia

Molti gli amministratori e cittadini coinvolti nella realizzazione del Progetto europeo “I.N.T.E.G.RITY - Territories of civic and democratic engagement for Solidarity”, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values 2021-27. I.N.T.E.G.RITY, promosso dal Comune di Cerrione e dal Comune di Villerest (Francia), non è solamente un progetto che va a consolidare la cooperazione tra i due territori (IT-FR) ma è il mezzo per portare avanti il lavoro avviato con i precedenti progetti europei, tutti focalizzati sul tema della solidarietà e della integrazione europea. Progetti che hanno visto Cerrione e Villerest parte attiva in “E.D.E.N. - European Democratic Engagement” (2014), “Europe Just in Time!” (2017), “E.S.S.E.M.” (2019) e con realizzazioni di manifestazioni europee nel biellese.

Il progetto ha già positivamente concretizzato il suo primo evento: a Cerrione dal 18 al 21 Maggio 2023, alla presenza dei “fratelli” francesi, con anche la realizzazione della Cerimonia di Firma del Patto di Fratellanza. Ora si sta lavorando per il secondo evento che sarà in Francia dal 5 all’8 ottobre 2023, a Villerest. Al secondo evento di I.N.T.E.G.RITY parteciperanno oltre una 40ina di cerrionesi. Anna Maria Zerbola – Sindaco di Cerrione – ha dichiarato: “I.N.T.E.G.RITY è il proseguo della nostra strategia di azione per la fratellanza, la solidarietà e l’integrazione dei popoli. Siamo partiti tanti anni fa con il siglare singoli gemellaggi con città amiche estere (di Francia, Germania e UK) ed ora, grazie alla nostra partecipazione ad oltre una quindicina di progetti europei, abbiamo partners e patti di amicizia in almeno venti Paesi della UE e riconoscimenti anche dal Consiglio d’Europa. Abbiamo dato vita ad attività congiunte, incontri, inviti, mobilità, scambi, nuovi progetti sulla cittadinanza europea, cercando sempre di coinvolgere cittadini di tutte le età, volontari, famiglie e amministratori locali. Partecipanti che ringraziamo per il loro supporto fondamentale negli anni. Tutto ciò è anche stato possibile grazie alla costante assistenza specialistica di Gabriella Bigatti, Europrogettista e Project Manager di eConsulenza, che ci ha guidato nei meandri tecnici dei progetti europei sin dal primo, cofinanziato dal programma Europa per i Cittadini. E che ora ci ha traghettato con successo verso il nuovo “CERV Citizens, Equality, Rights and Values 2021-27”.