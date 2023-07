Valdigne Triathlon, ottimi risultati a Lovadina, al Ledroman e all’Olimpico Internazionale di Recco FOTO

A Lovadina (TV) 7-8-9 luglio 2023 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Triathlon individuali ed a Staffetta 2+2, le gare Promozionali per la categoria Ragazzi e la Coppa delle Regioni.

Nella splendida struttura del Centro “Le Bandie”, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizione, si è svolta una tre giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Prima giornata venerdì 7 luglio con luci e ombre e tanta sfortuna per alcuni giovani di Valdigne Triathlon ma lo Sport è così: gioie e delusioni! Tra gli Junior maschi ottima gara del torinese Enea Demarchi 39° seguito al 51° posto dal vigevanese Giacomo Gangi, per entrambi positive frazioni di ciclismo e di corsa. ù

Tra le YB ritiro per la biellese Costanza Antoniotti a scopo precauzionale dopo la bike quando era in testa con le migliori, ritiro anche per le torinesi Ludovica Sabbia e Silvia Turbiglio a causa di problemi fisici, anche per loro abbandono quando erano ottimamente piazzate. Fortunatamente hanno ottenuto buoni piazzamenti la parmense Fosca Boldrocchi (44°), la biellese Carlotta Freguglia (47°) e la torinese Alice Col (52°).

Tra i Youth B maschi prova molto positiva per il torinese Filippo Col (36°), con un’uscita dall’acqua tra i migliori (7°), bravi Filippo Gai (86°) e Marco Sabbatini (100°). Tra le YB abbiamo si è registrata la migliore prova di giornata per i colori verde-turchese-oro, con tanta grinta 13° posto per Erica Pordenon, seguita dalla parmense Asia Baistrocchi (molto positiva la sua gara) 23°, e da Ginevra Sclavo, 31° (a lungo con le migliori dopo la prima frazione).

Nella categoria Youth A maschile ancora una gara in crescendo per Leonardo Chierotti, 37° al traguardo, seguito da Leonardo Strazzari (48°), Lorenzo Gatti (69°), Matteo Micheletti (82°) e Kasian Giacobone (104°). Sabato si sono disputate le gare a Staffetta 2+2 per le categorie Junior e Youth e per il bellissimo format della staffetta “Sviluppo”.

Le prime a scendere in competizione sono state le Staffette Sviluppo, con prestazioni positive di Alice Col, Matteo Micheletti, Kasian Giacobone e Pietro Col. Nelle Staffette Junior la staffetta composta da Demarchi, Pordenon, Gangi e Turbiglio conquista il 15° posto, nella gara Youth, belle gare delle staffette composte da Filippo Col, Baistrocchi, Filippo Gai, Antoniotti e quella composta da Chierotti, Ginevra Sclavo, Sabbatini e Freguglia che ottengono rispettivamente il 20° e il 25° posto.

Peccato per la staffetta composta da Gatti, Sabbia, Lorenzo Strazzari e Boldrocchi che, a causa di una caduta del terzo frazionista (fortunatamente senza conseguenze), è stata costretta al ritiro. Nel pomeriggio di sabato 8 luglio si sono disputate le Gare Promozionali destinate alle categorie Ragazzi con una numerosissima partecipazione di giovanissimi atleti di ogni parte d’Italia.

Al femminile gare molto positive per la biellese Cecilia Lorenzoni (15°), la torinese Chiara Gai (25°) e Giada Sclavo (51°) protagoniste in una gara appassionante e partecipata. Tra i maschi un combattivo Federico Cagnin ha conquistato il 27° posto assoluto per la soddisfazione del gruppo di Pralino Sport guidato da Coach Bea Lanza.

Nella mattinata di domenica molti atleti di Valdigne Triathlon sono stati convocati nei Team di Piemonte, Emilia Romagna e Liguria. Da segnalare nelle Staffette Regionali Youth il 10° posto di Piemonte 3 con staffettiste Erica Pordenon e Silvia Turbiglio e l’11° posto tra i Ragazzi il Team di Piemonte 2 dove era presente Federico Cagnin.

A Ledro (TN) è andata in scena la 9° edizione del Ledroman, spettacolare gara in una location bellissima, organizzata da TryLedroEnergy e condotta da Fabio D’Annunzio Speaker. Nella località turistica trentina i podi si sono colorati del verde degli Atleti di Valdigne Triathlon. Tra le donne prestazioni top per la lecchese Carlotta Bonacina (2° assoluta), per la padovana Francesca Crestani (bronzo assoluto) e per la giovane ticinese Letizia Martinelli (5° assoluta) in una gara dall’altissimo tassa tecnico con quasi 200 partecipanti.

Al maschile ancora un successo (dopo l’altrettanto prestigioso DeeJayTri e il Titolo di Campione Italiano Aquathlon conquistato a Taranto) per Nicolò Ragazzo, oro e prestazione molto confortante per lui (ben 700 i partecipanti!), al 5° posto un solido Marco Lorenzon e 15° posto per il novarese Nicolò Fontana. Sfortunata la gara di Giacomo Mazzolin costretto al ritiro per una gomitata nella frazione di nuoto. Dopo le strepitose prestazioni di Ledro anche a Recco nel classico triathlon Internazionale organizzato da Pier Giorgio Orla e QualiTry grandi risultati per il Team verde-turchese-oro.

Vittoria assoluta, con un vantaggio di circa 25’ sulla seconda classificata, per una Silvia Visaggi in uno stato di forma perfetto, per lei superlativa la frazione di bici che aveva un dislivello decisamente importante. Tra gli uomini, 6° posto assoluto e oro tra gli S1 per il casalese Edoardo Mazzucco, oro tra gli M3 per un altro atleta che continua a mietere podi, il valdostano Elis Gassino, a suo agio in questa gara molto dura. Positivi piazzamenti per il canavesano Leo Vairetto e per il biellese Sergio Costa rispettivamente 18° S2 e 19° M3.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti sportivi Giovanili e Age-Group prima della pausa di Ferragosto.