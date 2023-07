Prenderà il via questo fine settimana la quarta prova del campionato italiano velocità fuoristrada in terra ligure nella pista del Sassello. Protagonista anche questa volta la driver biellese Serena Rodella che correrà in coppia con il veterano della velocità fuoristrada Luca Costa, già presente all' interno della scuderia come responsabile tecnico del progetto mini Tdi.