Scacchi, buone prove per il trio biellese ai Campionati Italiani Giovanili

L’ultimo turno dei Campionati Italiani Giovanili di Tarvisio ha regalato nuovamente il sorriso ai giovani campioni dello Scacchi Club Valle Mosso Biella.

Nell’Under 18 è tornato alla vittoria Giacomo Ghiardo, la cui partita si è messa subito in discesa in quanto il suo avversario si è trovato in difficoltà con una variante non conosciuta. Andato presto in crisi con il tempo, ha dovuto subire l’attacco di Giacomo che guadagnava presto una qualità per poi addirittura restituirla al fine di migliorare la propria pressione. La vittoria era il finale naturale dell’incontro; Giacomo chiudeva così con 4,5 punti.

È tornato al successo anche Giulio Albertazzi nel torneo Under 14. Il giovane socio ha chiuso l’ultimo incontro in meno di un’ora andando subito in vantaggio di due pedoni per poi, verso la fine, guadagnare una Torre dopo una serie di scacchi. Giulio ha così terminato con 4 punti la sua prima partecipazione ai Campionati.

Unico neo della giornata, la sconfitta patita da Federico Rama nell’Under 10. Federico ha probabilmente esaurito le “batterie” e ciò si è potuto notare nel gioco espresso nell’incontro. Ma Federico si può sicuramente consolare con i punti ottenuti nella competizione: 5, il risultato migliore tra i ragazzi dello Scacchi Club Valle Mosso Biella.