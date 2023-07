SPORT |

Rally & Co, motori accesi per l'Alpi Orientali Historic

Sabato 15 e domenica 16 luglio andrà in scena il sesto appuntamento del campionato italiano rally autostoriche per il rally alpi orientali historic giunto alla 27°edizione. Sul palco partenza a Cividale del Friuli ci saranno anche con il numero 324 sulle fiancate della loro opel corsa gsi Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani, pronti a difendere i colori della scuderia biellese Rally & co sulle 8 prove speciali per un totale di 92 km cronometrati, una gara di riscatto la loro dopo gli sfortunati ritiri degli ultimi rally. Oltre 50 gli iscritti alla gara friulana terzultimo appuntamento di campionato che partirà sabato alle ore 14 per terminare domenica alle 15 sempre a Cividale.

c. s. Rally & Co g. c.