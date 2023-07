SPORT |

Il centro estivo di Brusnengo fa merenda con la Rally & Co

Pomeriggio all'insegna dei motori al centro estivo di Brusnengo, dove la coordinatrice nonché navigatrice (corre con papà Walter dopo aver soffiato il sedile di destra a mamma Anna ) impegnata nel campionato Italiano Rally Storici Alyssa Anziliero, coadiuvata dagli animatori Nicolò Ardizzone, pilota impegnato nella Coppa Italia e Mattia Rodighiero suo navigatore, hanno organizzato una merenda alternativa spiegando ai bambini e ragazzi come si affronta una gara di Rally dalla preparazione delle note all'approccio della prova speciale vera e propria. I ragazzi hanno avuto l'occasione di sedersi sulla Ford escort rs 2000 della famiglia Anziliero indossando casco e guanti provando per qualche minuto l'adrenalina che si può avere in gara.

c. s. Rally & Co g. c.