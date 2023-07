Calcio, la Chiavazzese annuncia l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Zarmanian

Nato nel 1996, Zarmanian presenta un curriculum di alto livello visti anche i suoi trascorsi nelle giovanili professionistiche della Juventus e nell’Alessandria. Proprio tra i ‘grigi’ ha disputato il campionato di Primavera Under 19 dove ha messo a segno 6 reti. Conclusa la trafila delle categorie giovanili, il neo attaccante Chiavazzese approda alla Dro Cavedine (Trento), in Eccellenza, per poi disputare quattro stagioni in terra vercellese nel Santhià dove ha siglato 30 gol tra Promozione e Prima Categoria.

La sua esperienza in granata è stata interrotta nella stagione 2107/2018 dato il suo trasferito in prestito al Pavarolo nel campionato di Eccellenza. Assoluto protagonista la scorsa stagione in quel di Montanaro dove, trascinando letteralmente la sua squadra con la bellezza di 15 “timbri”, ha conquistato la Promozione classificandosi al primo posto nel girone ‘B’ di Prima Categoria. Terminale offensivo puro e all’occorrenza seconda punta ed esterno d’attacco, Zarmanian è un calciatore dotato di elevata tecnica individuale, ottimo senso della posizione e grandissimo fiuto del gol. Le sue qualità atletiche e tattiche sono indiscutibili tanto da riuscire a “mixare” gol e assist con estrema semplicità. Spirito da vero leader, carismatico e infaticabile, Zarmanian rappresenta il giusto profilo in grado di alzare ulteriormente il livello qualitativo del reparto offensivo blucremisi.